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11.12.19 20:58

Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині. ФОТО (оновлено)

13 грудня в Рівне привезуть тіла трьох загиблих на Сході військовослужбовців 14-ї ОМБр: Сергія Сироти, Андрія Войтовича (обоє - з Волині) і Віктора Прусського (жителя Рівного), які загинули 9 грудня ввечері в районі населеного пункту Золоте Луганської області від смертельних мінно-вибухових поранень, яких зазнали під час підриву протитанкового мінного шлагбаума, що стався під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіла загиблих будуть зустрічати біля заправки "Сокар", яка розташована на в'їзді в місто Рівне 12 грудня о 16:00. Поховають Віктора Пруського 13 грудня в Рівному.

Далі тілa двоx загиблих волинських воїнів зустрічатимуть на Цуманському перехресті в Луцьку о 17:00.

Відспівування загиблих відбудеться в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька, звідки потім кожного з них повезуть в рідні села, де відбудеться поховання.

Андрія Володимировича Войтовича поховають у селі Квітневе Рожищенського району Волинської області. Початок похорону об 11.00 13 грудня.

Сергія Миколайовича Сироту поховають у селі Щурин Рожищенського району Волинської області. Початок похорону о 13.00 13 грудня.

Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації 12 грудня 2019 року оголошено на Волині Днем жалоби.

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Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині 01

Андрей Войтович

Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині 02

Сергей Сирота

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