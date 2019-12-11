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11.12.19 23:31

На Хмельниччині голова об'єднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 11 грудня, правоохоронці затримали після одержання хабаря голову об'єднаної територіальної громади в Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Хмельниччині голова обєднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 01

600 доларів вимагала голова ОТГ від підприємця за надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою на відведення двох земельних ділянок для ведення комерційної діяльності та в подальшому надання їх в оренду для розміщення двох об'єктів зовнішньої реклами.

На Хмельниччині голова обєднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення їй підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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