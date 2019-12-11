Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.12.19 21:15

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm. ФОТО

Виявлено нові докази того, що РФ активно залучає свої військові комплекси, сили і засоби для продовження війни проти України й окупації частини українських територій.

Їх опублікувала міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, наприкінці листопада – початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ (радіоелектронної боротьби. - Ред.) Р-330Ж "Житель", модифікацію Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ". Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 01На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 02

Тоді ця інформація не привернула належної уваги широкої аудиторії через відсутність візуальних доказів. Теперь InformNapalm публікує унікальні фотоматеріали, які підтверджують ці дані.

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 03На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 04

Аналітики спільноти порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все одно виказали їхнє перебування.

Ост приклад порівняння отриманих фото з іншими відомими фотографіями вказаних комплексів:

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 05
На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100