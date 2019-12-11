На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm. ФОТО

Їх опублікувала міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, наприкінці листопада – початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ (радіоелектронної боротьби. - Ред.) Р-330Ж "Житель", модифікацію Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ". Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

Тоді ця інформація не привернула належної уваги широкої аудиторії через відсутність візуальних доказів. Теперь InformNapalm публікує унікальні фотоматеріали, які підтверджують ці дані.

Аналітики спільноти порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все одно виказали їхнє перебування.

Ост приклад порівняння отриманих фото з іншими відомими фотографіями вказаних комплексів:





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