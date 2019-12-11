СЦКК поскаржилася СММ ОБСЄ на найманців РФ у відновленій частині моста в Станиці Луганській

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Українська сторона СЦКК звернулася до СММ ОБСЄ щодо сприяння у недопущенні перебування представників збройних формувань Російської Федерації в нарукавних пов'язках із написом "СЦКК" на ділянці розведення сил і засобів №1 (Станиця Луганська) у відновленій українськими фахівцями частині моста", - йдеться в повідомленні.
Керівник української сторони СЦКК Володимир Гаманенко поінформував координатора команди СММ ОБСЄ про повне виконання Україною взятих на себе зобов'язань щодо виконання заходів на ділянці розведення №3.
Наступна робоча зустріч з групою СММ ОБСЄ запланована на 19 грудня після проведення чергового засідання ТКГ у Мінську.