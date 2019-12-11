МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму в Белград 4-7 грудня 2019 року, під час якого були зустрічі з депутатами парламенту Сербії і проведення конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією і визнання волевиявлення народу Криму", - йдеться в повідомленні.

Цей акт сприймається Україною як недружній, що порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" і кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим.

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