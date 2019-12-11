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11.12.19 22:01

"Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод"

Україна підготує план змін у "мінські угоди" до наступної "нормандської зустрічі", запланованої на березень 2020 року.

"Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков.

"Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної "нормандської зустрічі"- ред.), вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовились сторони... можна зробити до березня ", - розповів Резніков.

Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що діючі угоди треба переглянути для того, щоб "вони спрацювали".

Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн.

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