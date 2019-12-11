Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Ведомости.

Перші три серії було показано в ефірі каналу, який належить "Газпром медіа" в середу, 11 грудня. Раніше в телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу виходитиме в ефірі ТНТ з 19.00 до 20.30 12 і 13 грудня. Тепер у цей час покажуть серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

Очевидно, канал дуже швидко міняв програму - навіть на 22.00 мск в мобільній і десктопній версіях сайту ТНТ було вказано різні заміни для "Слуги народу". В одній це були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій - "Інтерни" і "СашаТаня".

Представник ТНТ заявив, що канал від самого початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу" в ефірі. "Повністю перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", - стверджує він.

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Анонс ТНТ про щоденний показ "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом для підвищення впізнаваності платформи". Він не відповів на запитання, чому ТНТ вирішив показати весь сезон "Слуги народу" тільки в інтернеті, тим більше, що серіал з травня доступний в онлайн-кінотеатрі "Кинопоиск" (належить "Яндексу").

За словами представника ТНТ, весь сезон сатиричної комедії буде доступний в онлайн-кінотеатрі PREMIER з 12 грудня. Однак увечері 11 грудня жодних згадок про серіал на цій платформі не було.

11 грудня з трансляції першої серії "Слуги народу" на центральні регіони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна.

При цьому в східних регіонах, де через різницю в часі прем'єра відбулася раніше, цей жарт показали. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм, як належить йому за статусом. Прем'єр-міністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як "Хубло". Герой Зеленського дивується: "Путін - Хубло"?