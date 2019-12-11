Путін назвав "безпардонною брехнею" резолюцію Європарламенту про засудження сталінізму і нацизму

Висновки авторів документа є "ні на чому реально не заснованою безпардонною брехнею", заявив російський президент на засіданні оргкомітету "Перемога" в середу, 11 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Путіна, схваливши резолюцію, парламентарії "поставили фактично на одну дошку і нацистських агресорів, і Радянський Союз". "Спроби спотворення цієї історичної правди не припиняються. До них підключилися не тільки спадкоємці пособників нацистів, тепер справа дійшла до деяких цілком респектабельних міжнародних інститутів і європейських структур", - зазначив глава РФ.

Нагадуємо, 19 вересня Європарламент закликав Росію не відбілювати і не намагатися приховувати злочини, вчинені радянським режимом. Таку тенденцію Європарламент вважає "небезпечним компонентом інформаційної війни, яка ведеться проти демократичної Європи".

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У резолюції, ухваленій з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни, члени Європарламенту також засудили екстремістські і ксенофобські політичні сили й організації в Європі. Вони "спотворюють історичні факти і використовують символіку і риторику характерну для тоталітаризму пропаганди", вважають автори документа.

Європарламент закликав країни ЄС "до ефективної заборони неофашистських і неонацистських груп та інших об'єднань, які звеличують нацизм, фашизм або інші форми тоталітаризму". На думку депутатів, держави Євросоюзу мають сприяти поширенню в рамках освітньої програми знань про "спільну європейську історію. Зокрема, в програми і підручники всіх шкіл в ЄС мають бути включені описи й аналіз наслідків тоталітарних режимів, зазначається в резолюції.

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