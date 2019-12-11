Громадянин незаконно спиляв ялинок на суму 18 тис. грн у Львівській області, - Держлісагентство

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

"У ніч з 8 на 9 грудня працівники лісової охорони державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство", що на Львівщині, на території лісових масивів Немирівського лісництва, помітили здійснену незаконну заготівлю зимових красунь. Для оперативного розшуку лісопорушників відразу звернулися до Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області", - йдеться в повідомленні.

Так, спільними діями 9 грудня особу, яка здійснила незаконні дії, було затримано в місті Яворові відразу на місці злочину, адже він перевозив гужовим транспортом незаконно добуті ялинки.

Лісопорушником виявився громадянин Яворівського району, який зобов'язався добровільно відшкодувати заподіяну лісовому господарству шкоду в розмірі 17,9 тис. гривень.

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