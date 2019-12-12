Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.12.19 00:07

Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підписати закон про Державний оборонний бюджет на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Ого! Всі наші пріоритети враховано в остаточному варіанті NDAA: збільшення зарплат для наших військових, відновлення збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів і Космічні сили! Конгрес, не треба більше зволікати! Я підпишу цей історичний законодавчий акт невідкладно!" - написав президент США на своїй сторінці в Twitter.

Проєкт закону про фінансування оборонних потреб США також передбачає 300 млн дол допомоги українській армії.

Читайте також: На 85% військової допомоги від США вже укладено контракти, на операційному рівні "заморозки" не було, - заступник міністра оборони Фролова

Крім того, було додано розділ, який вводить на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу "Північний потік - 2", а також проєкту "Турецький потік".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100