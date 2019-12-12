Справу про вбивство волонтера Мірошниченка з Бахмута потрібно передати до Києва, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив адвокат і координатор громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Кадієвський в ефірі "Громадського радіо"
Він зазначив: "Хочемо, щоб процесуальне керівництво цієї справи здійснювала Генеральна прокуратура. Хочемо, щоб ця справа пішла з Донецького регіону, щоб вона була об'єктивно, всебічно розслідувана".
На думку адвоката, в Києві свідки будуть почуватися більш захищеними, ніж коли справу розглядають місцеві органи.
На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.
6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.
Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.
У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.
Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.
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