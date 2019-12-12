Один з енергоблоків Запорізької АЕС повністю завантажив американське ядерне паливо

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

"Під час ремонтної кампанії 2019 року активну зону енергоблоку № 5 ЗАЕС було повністю завантажено паливом Westinghouse. Ще три блоки ЗАЕС – перший, третій та четвертий – мають зараз змішане завантаження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в активній зоні енергоблоків ЗАЕС перебуває така кількість ТВЗ-WR: 163 – на п’ятому, по 84 (тобто половина) – на третьому та четвертому і вже 126 – на першому (який зараз перебуває у планово-попереджувальному ремонті).

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"Використовуючи різні джерела постачання палива, ми насамперед забезпечуємо енергетичну безпеку України. Щодо надійності альтернативного палива, то ТВЗ-WR демонструють хороші результати з механічної стабільності", – підкреслив заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС Олександр Ігнатченко.

До переваг цього палива зараховують на Запорізькій АЕС і відсутність проєктних обмежень стосовно циклів зміни потужності. Тобто таке паливо більш гнучке для використання в маневрових режимах. На блоках з паливом Westinghouse планується впроваджувати підвищення рівня потужності на 1,5%.

Першочерговим завданням керівництво ЗАЕС вважає перевести використання палива Westinghouse у промислову експлуатацію на визначених енергоблоках ЗАЕС. Згідно з повідомленням, у 2020 році це відбудеться на блоці № 5. Також у наступному році очікується повне завантаження ТВЗ-WR активної зони енергоблоку № 1, у 2021 році – енергоблоків № 3, 4. Через рік після цього, за умови успішної дослідної експлуатації, використання альтернативного палива перейде у промислове.

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