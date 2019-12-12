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12.12.19 07:58

Військовий вертоліт розбився в Росії

Вертоліт Мі-28 розбився в Краснодарському краї після того, як вилетів з міста Коренівськ.

Військовий вертоліт розбився в Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.

"Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 у районі аеродрому Коренівськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби в складних погодних умовах. Політ відбувався без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Сам вертоліт знайшли зруйнованим біля станиці Платніровська, за два кілометри від аеродрому, з якого було здійснено виліт. На борту судна перебували командир і другий пілот. Вони загинули. За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови.

Уже відомо, що Міноборони РФ надіслало комісію головного командування ВКС на місце аварії.

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