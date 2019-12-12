Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- біля Новомихайлівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;

- біля Лебединського та Авдіївки - з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: двічі неподалік Зайцевого - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Кримського і двічі біля Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 11 грудня, поранень унаслідок обстрілів зазнали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.