Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.

"Надумана, роздута історія з нічого... Що насправді відбувалося, це комюніке відпрацьовувалося, уявіть собі ідуть складні перемовини, в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовами, а текст виходить англійською", - пояснив Резніков.

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Як повідомлялося раніше, на сайті Офісу Президента України змінили раніше опублікований текст декларації, ухваленої на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулася зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Після низки двосторонніх розмов лідери "нормандської четвірки" зібралися разом. Їхні перемовини перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна - першої для обох лідерів: досі вони провели чотири телефонні розмови.

Вона тривала близько 1 години 20 хвилин і завершилася після 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). У цей час Меркель і Макрон були на робочій вечері. Після особистої зустрічі до глав Німеччини та Франції приєдналися і Зеленський із Путіним.