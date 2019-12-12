Пожежа в одеському коледжі: рятувальники виявили тіла 14 загиблих, 9 із них - не ідентифіковані, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"У ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано). Загалом унаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків пожежі залучено 222 особи та 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 рятувальників особового складу та 8 одиниць техніки. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.