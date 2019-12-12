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12.12.19 08:48

Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав неправду, коли заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом тему втручання в американські вибори.

Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Hill.

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не зовсім точно відображає мої спогади про цю зустріч", – зазначив Помпео з приводу заяви Лаврова про те, що з Трампом вони ніби "навіть не обговорювали вибори".

За словами Помпео, Трамп чітко зазначив під час його зустрічі з міністром Лавровим та іншими російськими представниками, що сам він і Америка вважають їхнє втручання у вибори в США неприйнятним".

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Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим після проведення "нормандського саміту" в Парижі.

На зустрічі Помпео обговорив із Лавровим питання контролю над озброєннями, ситуацію в Україні та Сирії та інші питання, пов’язані з напруженими відносинами США і Росії.

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