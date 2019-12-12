Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Hill.

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не зовсім точно відображає мої спогади про цю зустріч", – зазначив Помпео з приводу заяви Лаврова про те, що з Трампом вони ніби "навіть не обговорювали вибори".



За словами Помпео, Трамп чітко зазначив під час його зустрічі з міністром Лавровим та іншими російськими представниками, що сам він і Америка вважають їхнє втручання у вибори в США неприйнятним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео обговорив із Лавровим переговори Зеленського і Путіна, а також вказав, що Крим належить Україні

Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим після проведення "нормандського саміту" в Парижі.

На зустрічі Помпео обговорив із Лавровим питання контролю над озброєннями, ситуацію в Україні та Сирії та інші питання, пов’язані з напруженими відносинами США і Росії.