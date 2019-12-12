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12.12.19 09:04

Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

За це рішення проголосувала більшість, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Рішення палати представників затверджує правки до початкового проєкту оборонного бюджету, зокрема в частині санкцій проти компаній, які брали участь у прокладанні "Турецького потоку" і "Північного потоку-2". Вони будуть діяти навіть у разі, якщо трубопровідним проєктам змінять назву або замінять їх на інші.

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Так, санкції накладаються на:

Це рішення накладає обмеження, зокрема, на видачу американських віз, також можлива ануляція чинних віз для співробітників або співвласників компаній, які потрапили під санкції. Крім цього, може бути заморожено майно й активи таких осіб на території США.

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Після набуття чинності цим Законом держсекретар і казначейство за 60 днів мають подати комітету конгресу звіт із переліком організацій та осіб, на які поширюються санкції. У компаній, причетних до будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", буде 30 днів, щоб припинити діяльність, пов'язану з цими газопроводами.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження в Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.

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