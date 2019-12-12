Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

За це рішення проголосувала більшість, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Рішення палати представників затверджує правки до початкового проєкту оборонного бюджету, зокрема в частині санкцій проти компаній, які брали участь у прокладанні "Турецького потоку" і "Північного потоку-2". Вони будуть діяти навіть у разі, якщо трубопровідним проєктам змінять назву або замінять їх на інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Так, санкції накладаються на:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря;

іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".

Це рішення накладає обмеження, зокрема, на видачу американських віз, також можлива ануляція чинних віз для співробітників або співвласників компаній, які потрапили під санкції. Крім цього, може бути заморожено майно й активи таких осіб на території США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку" і $300 млн для України на летальну зброю і ракети, - проєкт оборонного бюджету США на 2020 рік

Після набуття чинності цим Законом держсекретар і казначейство за 60 днів мають подати комітету конгресу звіт із переліком організацій та осіб, на які поширюються санкції. У компаній, причетних до будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", буде 30 днів, щоб припинити діяльність, пов'язану з цими газопроводами.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження в Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.