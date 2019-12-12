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12.12.19 09:06

Євросоюз не має підстав для ослаблення санкцій проти РФ, - віцепрем'єр Кулеба

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що не бачить ніяких реальних підстав для того, щоб Європейська Рада на засіданні цього тижня не продовжила санкції проти Росії.

Євросоюз не має підстав для ослаблення санкцій проти РФ, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу під час перебування з візитом у Вашингтоні.

"Я не бачу жодних підстав для послаблення санкцій Європейського Союзу проти Росії", - підкреслив український урядовець.

Він додав, що, за його інформацією, на саміті ЄС цього тижня "очікується продовження економічних обмежень проти РФ. При цьому, український віцепрем'єр аргументував, що "Нормандська зустріч" була успішною для України, але водночас вона не призвела до реального врегулювання". Тобто, за його словами, останні переговори з Путіним не скасували тих причин, які призвели до запровадження рестрикцій проти Росії.

"Ми розуміємо, що в Європейському Союзі є країни, які хочуть послабити санкційний тиск (на Росію – ред.), але наразі вони не мають жодних козирів на руках для того, щоби це зробити", - підкреслив Кулеба.

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Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба перебуває з візитом в США, де провів низку зустрічей у Конгресі і адміністрації Сполучених Штатів.

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