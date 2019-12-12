Після пожежі в одеському коледжі в області закриють чотири школи, - РДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Так, в Овідіопольській райадміністрації повідомили, що проблема порушення норм пожежної безпеки в навчальних закладах, дошкільних установах, закладах у районі залишається невирішеною.
На сьогодні офіційно за чотирма навчальними закладами району є рішення суду про закриття у зв'язку з порушенням норм пожежної безпеки.
Райадміністрацією за вищезазначеними навчальними закладам виготовлені проєктні документи та експертизи.
За попередніми підрахунками, на приведення однієї школи до норм пожежної безпеки необхідно 2-3 млн грн.
"Таких коштів у бюджет Овідіопольського району немає. Самостійно вирішити цю проблему неможливо. Тому на нараді вирішено закрити і припинити навчальний процес із 16 грудня в Мар'янівській і Калаглийскій середніх освітніх школах, Великодолинскій гімназії та Великодолинскій школі", - повідомили в РДА.
Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.
Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.