Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ

Про це йдеться в привітанні Олександра Турчинова з нагоди Дня Сухопутних військ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні воїни та ветерани Сухопутних військ Збройних Сил України! Вітаю вас з професійним святом! Ви - найпотужніша складова ЗСУ. Саме від вас залежить міць армії і впевненість кожного громадянина України у тому, що вони надійно захищені.

Відданість своєму конституційному обов'язку, патріотизм і відповідальність під час виконання покладених на вас завдань важко переоцінити.

Ви - зразок найкращих людських та лицарських звитяг, військової доблесті й відваги, що яскраво проявились під час захисту нашої країни та відбиття російської агресії", - зазначив Турчинов.

Також він подякував ветеранам, які передають набутий досвід молодому поколінню, і вшанував пам'ять воїнів, загиблих в боротьбі за нашу землю, відстоюючи свободу і незалежність України.

"Бажаю вам міцного здоров'я, добра, сімейного затишку та перемоги! Нехай Господь береже вас, ваші родини та нашу рідну країну! Слава Україні!", - підсумував Турчинов.

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