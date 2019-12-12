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12.12.19 09:55

СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині

На Львівщині Служба безпеки України викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень.

СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Служби встановили, що голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат.

Наразі голові МСЕК здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Четверо інших фігурантів справи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

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