У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"У мене враження, що прем'єр-міністр думає про одне, а пан Дубілет – про інше. Я зустрічалася з ними обома. Дмитро Дубілет думає суто про перерахунок людей, з диференціацією за територією і за статево-віковим складом. Але, на моє переконання, не можна керувати країною, не знаючи, хто тут живе. Питання ж не лише в тому "скільки", а питання в тому "хто". Так, розрахунки згаданої робочої групи дадуть змогу оцінити (з певними припущеннями) загальну чисельність населення по Україні загалом і по регіонах. Я не зовсім розумію, як це рахуватимуть по сільській місцевості. На відміну від пана Дубілета, я знаю, що є багато сіл, які не покриті мобільним оператором. Він у це не вірить і говорить, що накрита вся територія", - розповіла Лібанова.

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За словами Лібанової, перепис за даними операторів мобільного зв'язку стикається з низкою суттєвих проблем, зокрема не повним покриттям мобільним зв'язком всієї території країни, складністю розрізнити корпоративний телефон від персонального, плутаниною зі зв'язком у прикордонних і прифронтових районах: "Я далеко не впевнена в тому, що всі розуміють різницю між власним телефоном та корпоративним... Коли ви їдете прикордонною територією, скажімо у Закарпатті, скільки разів за годину ваш телефон скаче з українського оператора на угорський чи чеський і навпаки? А уявіть, що буде у прифронтовій зоні?".

"Інформацією (від мобільних операторів. - Ред.) послуговуються в багатьох країнах, особливо за відсутності інших даних. Необхідно тільки мати модель, яка дає змогу перейти від кількості sim-карток до розрахунків чисельності й статево-вікового складу населення. Тобто з’ясовується, що в середньому особа такого віку має 2 телефони, а такого – 0,7. Це доволі складна модель, яка спирається на результати опитування Держстату і цілу низку припущень", - пояснила вона.

"За допомогою даних регістру Пенсійного фонду моделюватиметься статево-віковий склад пенсіонерів – по особах пенсійного віку інформація доволі надійна. Інформацію про дітей надано Мінюстом і відповідно оброблено Держстатом, зрозуміло, що діти, принаймні масово, не оперують мобільними телефонами. А що робитимемо зі статево-віковим складом населення працездатного віку? Без цього ж взагалі крок не можна зробити далі. Причому статево-віковий склад потрібен не лише по державі загалом, але й по областях, районах, поселеннях. Інакше як спрямовувати субвенції? Д.Дубілет збирається використовувати дані "Приватбанку". Це хороший банк, з розвиненою інфраструктурою, я нічого не маю проти. Однак не всі жителі України є клієнтами "Приватбанку". І не можна статево-вікову структуру його клієнтів брати за взірець для кожного поселення. Проблема Big date у тому, що це дуже добре працює на дійсно великих сукупностях. Але це не працюватиме в межах окремої територіальної громади", - резюмувала Лібанова.

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.