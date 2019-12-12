Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії. Сьогодні під час прильоту в Бухарест і проходження прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили в мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту", - йдеться в повідомленні.

За його словами, метою візиту до Румунії є заплановані на четвер зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в окупованому Росією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.

"Негайне втручання в ситуацію Посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 години чекання вирішити ситуацію", - повідомив Чубаров.

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