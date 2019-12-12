Загороднюк, Хомчак і Кравченко привітали військовослужбовців Сухопутних військ із професійним святом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У сніг і спеку, дощі й морози - українці можуть завжди на вас розраховувати. Ви - зразок наполегливості, сили волі і бойової потужності. Дякую за службу, бійці Сухопутних військ ЗС України! Так тримати!" - йдеться в привітанні міністра оборони в Facebook.

Начальник Генштабу генерал-полковник Руслан Хомчак у своєму привітанні, опублікованому пресслужбою Міноборони, зазначив, що Сухопутні війська Збройних Сил України традиційно вважаються не лише найчисельнішим видом військ, але й головним носієм бойової могутності. "Усі компоненти цього славного виду військ застосовуються у ході відбиття російської агресії на сході України".

"Саме завдяки мужності і героїзму піхотинців, танкістів, артилеристів, армійських авіаторів та інших представників Сухопутних військ Збройних Сил України міцно тримаємо позиції в районах операції Об’єднаних сил, надійно забезпечуючи мир і спокій на рідній землі", - йдеться в привітанні Хомчака.

Також начальник Генштабу висловив подяку всьому особовому складу та ветеранам Сухопутних військ Збройних Сил України за самовіддану ратну працю.

"Вічна слава і пам’ять тим, хто віддав життя за Україну! У цей урочистий день бажаю Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, щастя, добробуту та нових звершень в ім’я зміцнення бойового потенціалу Українського війська.

Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! Слава Україні!"- підкреслив Хомчак.

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Своєю чергою, командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Володимир Кравченко у привітанні наголосив, що Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності незалежної Української держави: " За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань, вони відіграють вирішальну роль у захисті Батьківщини, як у мирний, так і воєнний час. За чисельністю вони становлять майже половину Збройних Сил України".

День Сухопутних військ України – це свято сильних і мужніх людей, справжніх патріотів своєї країни, її надійних захисників. Це день тих людей, які сьогодні боронять свободу, незалежність і спокій всієї країни", - цитує командувача ОС пресслужба Міноборони.

Також Кравченко побажав військовослужбовцям та їхнім родинам здоров'я, злагоди, миру, благополуччя, добра та сімейного затишку, успіхів у ратній праці на благо України.

Нагадаємо, День Сухопутних військ України відзначається згідно з Указом Президента від 18 жовтня 1997 року щорічно цього дня "... враховуючи заслуги Сухопутних військ України як найбільш численного виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави ...".