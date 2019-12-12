Жодних загроз перепис нікому не створює, вся інформація буде знеособлена: питань про релігію і політику не буде, - директорка Інституту демографії Лібанова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"Наша колективне завдання і полягає в роз’ясненні того, що жодних загроз перепис нікому не створює. Вся інформація буде знеособлена одразу на планшеті. Від щирості населення дуже багато залежить – для його ж блага. Це просто величезний шар інформації, який дасть можливість аналітикам зрозуміти, що відбувається в суспільстві. За жодним питанням у переписі немає політичного забарвлення", - акцентувала Лібанова.

" Про релігію питання не буде. Є про етнічну приналежність та рідну мову. Особиста відповідь на ці за– це взагалі єдина можливість отримати таку інформацію ... Нас, безумовно, цікавить українська та російська. В окремих регіонах – угорська, чеська, польська й інші мови етнічних меншин. Щоб розуміти, маємо ми коригувати освітню політику чи ні", - додала вона.

"Якби ми могли виокремити внутрішньо переміщених осіб або території, на яких вони сконцентровані, то отримали б інформацію про них з решти запитань, зокрема, з’ясували б, як вони, ідентифікують себе: українцями, росіянами, євреями, кримськими татарами тощо. Звісно, що надзвичайно важливо це з’ясувати щодо прифронтових територій. Перепис дає можливість це зробити. Безумовно, інформація буде знеособленою", - зазначила науковиця.

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"За результатами перепису окремо визначається постійне й наявне населення. Коли переписувачі – я сподіваюся, - заходитимуть до житла під час проведення перепису чи людина сама заповнюватиме переписний лист, то необхідно буде відповісти на два запитання. По-перше: хто тут живе постійно. По-друге, хто тут був на критичний момент перепису. Критичний момент – це, припустімо, північ з 5 на 6 грудня. Тимчасово перебувати в кожному житлі може більше людей, ніж живе постійно, а може менше. І відповідно до цього визначатиметься постійне й наявне населення. Для планування руху транспорту нам потрібно знати про наявне населення. А якщо йдеться про будівництво шкіл – то про постійне", - пояснила Лібанова.

"Скажімо, стоїть питання про необхідність підвищення народжуваності. Хочемо ми, щоб нас було 50 мільйонів! Що для цього треба зробити? Треба зрозуміти, як люди живуть. Коли ми проводимо опитування молоді, то зазвичай жаліються не стільки на брак коштів, як на брак житла. Тому ми повинні зрозуміти: в яких умовах живе молодь? Якщо вони живуть вп'ятьох у двокімнатній квартирі, разом з батьками, - це одне питання. А якщо батьки живуть окремо, а молоді – окремо, навіть якщо просто винаймають житло, то це інше. Розуміння необхідне й для регулювання системи оренди житла, зокрема, захисту прав і орендарів, і орендодавців", - резюмувала Лібанова.

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.