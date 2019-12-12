Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу "Звезда".

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Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група "Звезды" стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.

"Наша знімальна група летить до Києва. Пан президент Володимир Зеленський на пресконференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор у повному спорядженні - техніка та мікрофон з нашим логотипом", - розповіла кореспондентка "Звезды" Діана Сіразі.

Як зазначають російські пропагандисти, щоб нібито виконати свій професійний обов'язок і потрапити до Києва, журналістам часом доводилося вигадувати причини - казали, що їдуть на концерт, на побачення або що чекає хвора бабуся.

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Взаємна заборона на авіасполучення між Росією і Україною, як і раніше, діє. Вона діє із жовтня 2015 року, тому спочатку російським пропагандистам довелося летіти до Мінська і, як вони самі зазначають, вирішальним моментом була українська митниця.

Співробітницю через високий стіл майже не видно, але дівчина дуже привітна. Що дивно, головне питання - "Яка мета вашого візиту?" - не ставить. Хоча, здається, це і так зрозуміло, якщо подивитися на нашого оператора з камерою.

"Ну ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Щоправда, поки незрозуміло - чи всім російським журналістам відкрили шлях і чи надовго це?" - передає з Києва кореспондент "Звезды".

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово викривали у фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки найбільш низькопробним способом.

Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фотографією "українських солдатів, які відбирали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до катастрофи малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України зізналися, що брехали про війну на Донбасі.