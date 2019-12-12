Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.12.19 10:55

Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня.

Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На запитання про те, коли почнуть розробляти новий законопроєкт про особливий статус Донбасу, Арахамія відповів: "Я думаю, що це буде після березневої зустрічі (зустріч у "нормандському форматі". - Ред.)".

За цей час, за його словами, напрацьовуватимуть переговорні позиції і проводитимуть двосторонні консультації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100