Перепис населення - це не той захід, економія на якому врятує український бюджет, - директорка Інституту демографії Лібанова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"Знаєте, як на мене, перепис – це не той захід, економія на якому врятує український бюджет. До речі, вартість проведення перепису в України є в рази (!) нижчою, ніж в розвинених країнах, навіть тих, де є регістри. Припустімо, 4 мільярди гривень коштує перепис. Припустімо, українців 40 мільйонів. Ділимо одне на друге, виходить сто гривень на людину необхідно витратити раз на десять років. Хіба це великі кошти? Коли мільярди витрачаються ви самі знаєте на що, то це нормально. А коли потрібно провести стратегічно важливий перепис, то не вистачає", - пояснила Лібанова.

"Зараз лунають спекуляції про те, скільки грошей наварять на планшетах. Але ж ці планшети ніхто не збирається лишати в Держстаті. Йшлося про їхню подальшу передачу школам. Можливо, є інші варіанти", - додала науковиця.

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"Сьогодні наше спільне завдання - переконати владу в необхідності проведення якісного повноцінного перепису в раунді 2020-х років", - акцентувала Лібанова.

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.