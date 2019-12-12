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12.12.19 11:31

Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік. ВIДЕО

Народні депутати підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 320 народних депутатів.

В ухваленій редакції першої статті цього закону йдеться, що "на термін до 31 грудня 2020 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

За документ не голосували фракції "Голос" і "Батьківщина".

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

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