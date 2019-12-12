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12.12.19 11:33

Двох співробітників посольства Німеччини в РФ оголосили персонами нон грата

У відповідь на оголошення двох співробітників посольства РФ в Берліні персонами нон грата МЗС Росії вислав із країни двох німецьких дипломатів.

Двох співробітників посольства Німеччини в РФ оголосили персонами нон грата

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Російська сторона в порядку заходу у відповідь ухвалила рішення про оголошення "persona non grata" двох співробітників Посольства ФРН у Росії. Їм пропонується залишити територію нашої країни протягом семи діб. Послу ФРН вручена нота відповідного змісту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше МЗС ФРН оголосив двох співробітників посольства РФ в Німеччині персонами нон грата.

Як зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві, цим кроком федеральний уряд реагує на той факт, що російська влада попри численні звернення "не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства Торніке К.", скоєного у берлінському Тіргартені 23 серпня цього року.

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Громадянин Грузії був убитий у Берліні 23 серпня в центральному міському районі неподалік від урядового кварталу Малий Тіргартен, район Моабит, дорогою в мечеть. Кілер двічі вистрілив у жертву, той помер на місці. Спочатку ЗМІ називали ім'я Зелімхан Хангошвілі.

За підозрою у вбивстві затримано громадянина Росії.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав абсолютно безпідставними твердження про причетність російської влади до гучного вбивства в Берліні.

Розслідування вбивства взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише у разі підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави.

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