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12.12.19 11:39

ГПУ провела обшуки в "Енергоатомі" за фактом закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами

У ДП "Енергоатом" проведено низку обшуків у межах розслідування можливої ​​причетності посадовців держпідприємства до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

ГПУ провела обшуки в "Енергоатомі" за фактом закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

11 грудня 2019 року слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України провели ряд обшуків у ДП НАЕК "Енергоатом", за місцем роботи та проживання посадовців держпідприємства, які можуть бути причетними до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша. З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів".

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Наразі вживаються невідкладні заходи для якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків державі. Досудове розслідування триває.

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