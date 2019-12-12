Жодної заборони на в'їзд знімальної групи телеканалу Міноборони РФ "Звезда" не було, - Держприкордонслужба

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Є чіткий певний порядок, зокрема і щодо в'їзду в Україну іноземців. Такої окремої категорії, як журналісти - немає. Ніяких розпоряджень щодо цієї групи журналістів (телеканалу Міноборони РФ "Звезда". - Ред.)в інших правоохоронних органів, що їм заборонено в'їзд в Україну, для прикордонників не було. Під час проходження ними (групою телеканалу "Звезда". - Ред.) кордону, встановлених даних, що вони журналісти якогось російського медіа, також не було. Під час перетину кордону, наскільки відомо станом на зараз, також немає встановлених даних про незаконне відвідування тимчасово окупованих територій України, за що передбачена відповідальність і заборона на в'їзд в Україну", - повідомив Демченко.

Прессекретар запевнив, що пропуск російських пропагандистів не пов'язаний із запрошенням президента України Володимиром Зеленським під час пресконференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі: "Коли у прикордонників є інформація від інших правоохоронних органів, які відстежують якісь антидержавні дії на адресу України, то відповідно таким особам відмовляють у в'їзді в Україну".

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Демченко нагадав, що раніше прикордонники "досить багато разів повертали російських журналістів саме через те, що вони відвідували окуповані території (це може бути встановлено при перетині кордону), і прикордонники вже самостійно приймали рішення".

"Якщо ж у нас немає інформації від інших правоохоронців про порушення, то, звичайно, кожен інспектор не може знати всіх журналістів пропагандистських каналів. Ми користуємося базами даних, які наповнюються нами та іншими правоохоронцями, щодо порушень іноземцями українського законодавства", - пояснили в Держприкордонслужбі .

"Чітку позицію щодо заборони (групі телеканалу "Звезда". - Ред.) можуть винести інші правоохоронні органи, якщо у них буде така інформація і вони її нададуть Держприкордонслужбі. Якщо такою інформацією поділиться громадськість - ми неодноразово заявляли, що у нас на сайті є такий розділ "Стоп-лист", на якому можна повідомляти про іноземців, які назаконно відвідували тимчасово окуповані території. Така особа потрапляє в "Стоп-лист" і вже інспектору легше ідентифікувати цю особу і перевірити можливе перебивання на окупованих територіях і винести заборону на в'їзд", - резюмував Демченко.

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово ловили на фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки низькопробним способом.

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Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фото "українських солдатів, які вигнали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до краху малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України визнавалися такими, що брехали про війну на Донбасі.