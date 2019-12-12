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12.12.19 11:57

Продовження дії закону про особливий статус Донбасу - розтяжка, на якій може підірватися Україна, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський вважає, що продовження дії закону про особливий статус Донбасу небезпечне для України.

Продовження дії закону про особливий статус Донбасу - розтяжка, на якій може підірватися Україна, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Те, що в законі нічого не змінюється, крім року, є найбільшою загрозою. Це продовження - не що інше, як бомба уповільненої дії. Це, по суті, розтяжка, на якій Україна рано чи пізно може підірватися", - сказав він.

Він нагадав, що закон передбачає повну амністію найманців РФ і легалізацію "народної міліції". Це, на думку Лозинського, веде до федералізації країни.

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"Тому такі кроки без розмежування, без припинення бойових дій, всіх обстрілів, абсолютно неможливі. І це величезна загроза для України зараз втратити контроль над територіями, по суті, через такі закони", - сказав Лозинський.

Раніше Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік.

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