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12.12.19 12:35

Рада відхилила пропозицію повернути "майданчики Яценка" (оновлено)

Верховна Рада не підтримала постанову №2047-д/П "Про скасування рішення Верховної Ради від 05.12.2019 року про прийняття в другому читанні і в цілому як закону проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України про ліквідацію корупційної схеми в сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості і прозорості реалізації майна".

Рада відхилила пропозицію повернути "майданчики Яценка" (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали лише 7 парламентаріїв - усі вони представники фракції "Слуга народу": Божик В.І., Лерос Г.Б., Мандзій С.В., Перебийніс М.В., Тищенко М.М., Василевська-Смаглюк О.М., Буймістер Л.А.

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Пізніше з редакцією "Цензор.НЕТ" зв'язалася народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк і заявила, що вона відкликала свій голос за постанову №2047-д/П і віцеспікер Руслан Стефанчук зачитав заяву про відкликання голосу.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем у сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка".

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