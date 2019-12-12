Екснардепа Кайду затримали за заявою "слуги народу" Богданця, який побився в Раді, - Тягнибок. ВIДЕО

Про це повідомив в Facebook лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, оприлюднивши відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями, почали ломитися в помешкання Олега Куцина - командира добровольчої чоти "Карпатська Січ" та Олексія Кайди, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання. Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора сам розпочав бійку, а тоді отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету", - розповів Тягнибок.

Також читайте: Нардеп Богданець після бійки в Раді: лікарі діагностували струс мозку і багато інших пошкоджень

Тягнибок додав, що "Кайду босого, на очах у дитини, витягли в коридор і наділи наручники, щоб забрати в Печерський відділ".

Нагадаємо, 11 грудня ексдепутати від "Свободи" Леонов і Мірошниченко побилися зі "слугою народу" Богданцем. Пізніше бійка мала продовження. У ній взяв участь Олексій Кайда зі "Свободи".

Після бійки нардеп Богданець був госпіталізований.

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виступила із заявою у зв'язку з нападом на нардепа Андрія Богданця.Столична поліція відкрила провадження.