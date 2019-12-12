Рада підтримала законопроєкт про надання притулку бездомним особам

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 343 народні депутати.
Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується скасувати дискримінаційні норми щодо:
- прив'язки реєстрації в Центрі обліку для бездомних до надання лише соціальної послуги "Надання притулку";
- заборони недержавним постачальникам соціальних послуг створювати спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування і соціального захисту для бездомних громадян.
Нагадаємо, 11 грудня Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.