Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.12.19 14:34

9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві

Київська місцева прокуратура №8 підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні щодо раніше судимого місцевого жителя, який обвинувачується за низкою статей КК України включно зі зґвалтуванням.

9 років в'язниці отримав ґвалтівник, який напав із ножем на студентку на території гімназії в Києві

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у жовтні поточного року 46-річний обвинувачений, перебуваючи на території однієї зі столичних гімназій, скоїв напад на 19-річну дівчину. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу, після чого відібрав у неї золоті прикраси.

Через тиждень, продовжуючи злочинну діяльність, чоловік скоїв розбійний напад ще на одну жінку, проте не зміг довести свій намір до кінця і був затриманий правоохоронцями.

Вироком Святошинського суду обвинуваченого визнано винним у інкримінованих злочинах і засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також дивіться: 19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100