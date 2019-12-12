Прожитковий мінімум збільшуватимуть поступово, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

За словами глави відомства Юлії Соколовської, законопроєкт про відв'язку більшості виплат від прожиткового мінімуму дозволить поетапно підвищити прожитковий мінімум до фактичного рівня - майже вдвічі, до 3-4 тис. грн.

"Зараз є різні підходи до визначення суті "фактичного прожиткового мінімуму". І ми будемо поетапно рухатися до того, щоб він становив не менше 30-40% від розміру середньої заробітної плати. Тобто ми орієнтуємося для різних категорій населення на 3-4 тис. грн. А це – збільшення майже у два рази!" - заявила вона.

Соколовська наголосила, що реформа механізму застосування прожиткового мінімуму дозволить створити передумови для суттєвого підвищення прожиткового мінімуму, а також надавати допомогу тим, хто її реально потребує.

"Насамперед це відчують на собі ті категорії населення, для яких соціальні виплати (які залежать від прожиткового мінімуму) є основним джерелом існування. Якщо ми говоримо про зміну у визначенні посадового окладу, то це стосується працівників бюджетної сфери, працівників державних органів, суддів та військовослужбовців", - додала вона.

На 18 грудня заплановано парламентські слухання щодо прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 11 грудня схвалив законопроєкт, що дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 грн на місяць.

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