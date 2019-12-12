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12.12.19 15:39

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві перехожий затримав зловмисника, який намагався прикріпити до автомобіля підозрілий предмет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Як повідомили в поліції, помітивши дивну поведінку невідомого, киянин не розгубився: він затримав його і передав правоохоронцям. З'ясувалося, що чоловік намагався встановити на чужий автомобіль трекер для стеження. Розпочато кримінальне провадження.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 01

Зазначається, що НП сталася на вулиці Малій Житомирській. Близько 17-ї години поліцейські отримали інформацію про затримання підозрілого чоловіка. Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що киянин затримав чоловіка, який намагався встановити на машину GPS-трекер, щоб стежити за її маршрутом руху.

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Зловмисника затримали.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 02

Під час слідчих дій у його будинку вилучили аналогічний пристрій і мікрокамеру.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 03

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо передачі матеріалів кримінального провадження до СБУ.

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 04
Фото: Нацполіція/Facebook

Перехожий затримав у центрі Києва чоловіка, який прикріплював підозрілий предмет на машину, - поліція 05

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