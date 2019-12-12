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12.12.19 15:12

Рада директорів МВФ може затвердити нову програму для України в першому кварталі 2020 року, - Смолій

Національний банк України (НБУ) очікує затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду нової програми для країни в першому кварталі 2020 року, повідомив глава НБУ Яків Смолій.

Рада директорів МВФ може затвердити нову програму для України в першому кварталі 2020 року, - Смолій

"Ми не очікуємо - так побудований графік засідань борду МВФ - укладення угоди цього року. Згідно з графіком, засідання може відбутися в першому кварталі наступного року", - сказав Смолій під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що багато умов МВФ, які передують staff level agreement, були виконані з боку України.

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"Залишилися незначні технічні моменти. Я окреслив би кілька з них - це ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у ФГВФО... Друге - створення єдиних юросіб податкової та митної служби, ці законопроекти внесені Кабміном до Верховної Раду. А також питання, які плідно обговорювалися, - це законопроект про обіг земель сільського призначення", - пояснив голова центрального банку.

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