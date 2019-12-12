"Укрзалізниця" під час раннього замовлення продаватиме квитки зі знижками, як на літаки

Про це в інтерв'ю БізнесЦензор повідомив член правління "Укрзалізниці" Марчін Целеєвський, передає Цензор.НЕТ.

"В УЗ одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна і ціноутворення не враховують потреби величезного пласту людей. І це неправильно. Таким підходом ми ніби зрівнюємо всіх людей в плані доходу, забуваючи про те, що для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше. Що потрібно змінити? Ми хочемо продавати квитки, як у літаку", - повідомив Целеєвський.

Він пояснив, що в майбутньому УЗ хотіла б завчасно продавати квитки з найменшою ціною, а вже ближче до дати поїздки підвищувати вартість.

"Це питання зараз у процесі розробки, зараз ми проводимо дослідження", - уточнив член правління.

Крім того, Целеєвський розповів про проблеми приміських перевезень. За його словами, УЗ необхідно близько 9-12 млрд грн на рік для приведення до ладу електричок і супутньої інфраструктури: дороги, депо тощо.

На початку 2019 року УЗ заявила про необхідність підвищити вартість квитків на пасажирські поїзди більш ніж удвічі, а тарифи на перевезення багажу - в 3,5 раза.

У червні 2019 року УЗ у своєму проєкті проспекту емісії єврооблігацій зазначила, що планує скорегувати тарифну політику щодо пасажирських перевезень, привівши її в підсумку до ринкової.

Інтерв'ю "Член правління "Укрзалізниці": Якщо нічого не змінювати, то через 3-4 роки нам нічим буде возити людей" читайте на БізнесЦензор.