Для безпечного проходження зими до Нового року в сховищах має бути 19 млрд куб.м газу, - директор Оператора ГТС

Про це в інтерв'ю БизнесЦензор заявив директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні (на початок грудня, - ЦН) в ПСГ є 20,18 млрд куб. м газу. Для успішного проходження зими наша модель передбачає, що на кінець грудня в ПСГ має бути не менше 19 млрд куб. м", - говорить Макогон.

Як повідомлялося, раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що як найбільш ймовірний сценарій у компанії розглядають переривання транзиту російського газу з 1 січня 2020 року і підписання транзитного контракту з "Газпромом" через якийсь час.

"Через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку "Газпрому" на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит", - сказав Коболєв.

Сьогодні Україна закуповує газ в Європі за реверсом - після того, як російський газ поставляється через українську газотранспортну систему європейським компаніям.

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