101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив глава СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді.

"Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни. Так, лише у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України ми розпочали 101 кримінальне провадження", - повідомляє пресслужба СБУ.

"Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами", – заявив Баканов.

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Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських.

Зазначається, що СБУ успішно протидіє кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання.

За останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їхній річний оборот становив $500-700 тис.

Нагадаємо, що Іван Баканов був призначений на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року.

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