Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
12.12.19 15:41

101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи. ІНФОГРАФІКА

За 100 днів роботи Служба безпеки України довела, що здатна системно й ефективно протидіяти іноземним спецслужбам і досягати вагомих результатів у сферах захисту національної безпеки, боротьби з тероризмом і кіберзагрозами.

101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив глава СБУ Іван Баканов, коментуючи 100 днів своєї роботи на посаді.

"Служба протидіє не дрібним шахраям, а дбає про національну безпеку країни. Так, лише у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності України ми розпочали 101 кримінальне провадження", - повідомляє пресслужба СБУ.

"Найбільш гучна справа – затримання одного з ключових лідерів ІДІЛ на прізвисько "Аль Бара Шишані", який приїхав в Україну за підробленими документами. Спецоперація була проведена спільно з іноземними партнерами", – заявив Баканов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник міграційної служби систематично вимагав хабарі в іноземців на Херсонщині, - СБУ. ФОТО

Тільки з вересня цього року Служба заборонила в’їзд на територію України 283 іноземцям. Серед них – 9 діючих співробітників російських спецслужб, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. В’їзд закритий і для 9 представників пропагандистських ЗМІ, зокрема російських.

Зазначається, що СБУ успішно протидіє кіберзагрозам – відкрито 124 кримінальні провадження. Спільно з партнерами із США Службі вдалося нейтралізувати потужне хакерське угруповання.

За останні два тижні спецслужба заблокувала діяльність ще двох потужних угруповань кіберзлочинців. Зокрема, українські хакери викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США. Діяли хакери з 2010 року, їхній річний оборот становив $500-700 тис.

Нагадаємо, що Іван Баканов був призначений на посаду Голови СБУ 29 серпня 2019 року.

Дивіться: СБУ блокувала продаж інформації військового характеру, серед покупців були і представники РФ. ФОТО

101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 01
101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 02
101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 03
101 кримінальне провадження, затримання лідера ІДІЛ, боротьба з кіберзлочинністю: СБУ відзвітувала про результати 100-денної роботи 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100