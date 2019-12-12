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12.12.19 15:46

"Звіздунів буде внесено в чистилище": "Миротворець" внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" до своєї бази

Сайт "Миротворець" внесе до своєї бази членів знімальної групи телеканалу Міноборони Росії "Звезда", які приїхали в Україну.

"Звіздунів буде внесено в чистилище": "Миротворець" внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" до своєї бази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Миротворець" повідомив у своєму Twitter.

"Звіздуни, які приїхали до Києва, будуть внесені в чистилище. Щойно отримали достовірну інформацію про те, що їхній приїзд - частина інформаційної спецоперації. Хоча, це і так було зрозуміло. Просто внести їх у чистилище без підтверджуючих фактів ми не могли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну.

Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що пропуск російських пропагандистів не пов'язаний із запрошенням президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції за підсумками "нормандського саміту" в Парижі.

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Звіздунів буде внесено в чистилище: Миротворець внесе знімальну групу телеканалу Міноброни РФ Звезда до своєї бази 01

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