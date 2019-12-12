МОЗ вводить 4 нові лікарські спеціальності і змінює кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відтепер з’являться нові спеціальності – "лікар-кардіолог інтервенційний", "лікар-кардіолог-електрофізіолог", "лікар-кардіолог дитячий" та "лікар-ревматолог дитячий".

"Також змінюються кваліфікаційні вимоги до лікаря-кардіолога. Це дасть можливість простіше та швидше опановувати та застосовувати на практиці ефективні підходи в лікуванні найпоширеніших серцево-судинних захворювань. А відтак – дозволить рятувати більше життів", - відзначили в міністерстві.

Нині ангіографія коронарних артерій, екстрене стентування, цілодобова організація кардіологічної допомоги для пацієнтів з симптомами гострого інфаркту міокарда на основі перкутанних втручань стають обов'язковими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень

В Україні була створена потужна система кардіоцентрів, які працюють цілодобово (у режимі 24 години 7 днів на тиждень, 365 днів на рік) та оснащені сучасним інноваційним обладнанням. У цих центрах пацієнти із гострим інфарктом міокарда можуть отримувати безкоштовне невідкладне стентування.

"Кваліфікаційні вимоги до дитячого лікаря-кардіолога, дитячого лікаря-ревматолога, лікаря-кардіолога-електрофізіолога та інтервенційного лікаря-кардіолога наберуть чинності з 1 січня 2020 року", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.