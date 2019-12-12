У справі про вбивство Шеремета затримані сержант ССО Андрій Антоненко та волонтерка Юлія Кузьменко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рок-музикант, сержант ССО Андрій Антоненко (Riffmaster, автор пісні "Тихо прийшов, тихо пішов") у своєму фейсбуці повідомив: "Мені пред'являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі. Буде обшук. Хелп!"

Адвокат Влад Добош повідомив: "Затримано Юлію Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї додому, має бути обшук! Це писець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета, - Аваков

"Висунули 115 ст. КК за співучасть у вбивстві Шеремета", - повідомила Аліна Боднар.

Андрій Антоненко









Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція затримала і пред'явила підозри фігурантам справи про вбивство Шеремета.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".