Президент Зеленський і генпрокурор Рябошапка візьмуть участь у брифінгу за фактом затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив: "В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, обґрунтовано підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і Генеральний Прокурор Руслан Рябошапка.

Початок брифінгу очікується о 17.00".

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Як повідомлялося, 20 липня, вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".