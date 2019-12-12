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12.12.19 16:51

Брифінг з приводу затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

О 17-00 президент Володимир Зеленський, генпрокурор Руслан Рябошапка і глава МВС Арсен Аваков почали брифінг з приводу затримання осіб, підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Пряма трансляція брифінгу 

Нагадаємо, журналіст  Павло Шеремет загинув  20 липня 2016 року, вранці в результаті вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. У свою чергу, глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства. Мінінформполітики має намір ініціювати створення Міжвідомчої робочої групи з розслідування загибелі журналіста Шеремета.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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