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12.12.19 16:35

Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ

"Народний фронт" вимагає припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва.

Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ

Не існує жодних виправдань для безперешкодного відвідування в Києві представників московського агентурного і пропагандистського каналу "Зірка", йдеться в повідомленні пресслужби НФ.

"Це майже те саме, що вільний приїзд до Києва агентів ФСБ, ГРУ або ними керованих убивць, винних у загибелі наших громадян і окупації.

Це не сприяє миру, а підриває становище. Прибулі особи та їхні покровителі не мають нічого спільного ні з журналістикою, ні зі свободою слова.

Це - інформаційні терористи. Реакція наших сил безпеки має бути відповідною.

Закликаємо керівництво держави втрутитися, щоб припинити цей шабаш і зупинити майбутні схожі провокації", - йдеться в повідомленні.

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