Вимагаємо припинити шабаш російської агентури, яка вільно приїжджає до Києва, - НФ

Не існує жодних виправдань для безперешкодного відвідування в Києві представників московського агентурного і пропагандистського каналу "Зірка", йдеться в повідомленні пресслужби НФ.
"Це майже те саме, що вільний приїзд до Києва агентів ФСБ, ГРУ або ними керованих убивць, винних у загибелі наших громадян і окупації.
Це не сприяє миру, а підриває становище. Прибулі особи та їхні покровителі не мають нічого спільного ні з журналістикою, ні зі свободою слова.
Це - інформаційні терористи. Реакція наших сил безпеки має бути відповідною.
Закликаємо керівництво держави втрутитися, щоб припинити цей шабаш і зупинити майбутні схожі провокації", - йдеться в повідомленні.